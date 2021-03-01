Украинка нарисовала картину профессиональной косметикой для макияжа: зафиксируют рекорд
В Украине представили исключительную картину, написанную необычными материалами. Произведение искусства создала украинская художница с помощью профессиональной косметики для макияжа.
Источник:фейсбук Лани Вєтрової
Вскоре самобытную картину объявят рекордом Украины в категории "Искусство" и внесут в Национальный Реестр Рекордов. Особенность работы заключается в том, что это самая большая картина, написанная на холсте профессиональной косметикой для макияжа.
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Автор произведения – скульптор и визажист Анастасия Дидорук. Девушка является чемпионкой Европы по портретному рисунку, чемпионкой Украины и мира по макияжу и моделированию бровей, чемпионкой Европы по макияжу, абсолютной чемпионкой открытого чемпионата Украины по Face Chart, тренером и судьей международных чемпионатов по макияжу.
Для того чтобы воплотить необычный замысел, девушке понадобилось:
- три палетки пудровых теней – 105 граммов;
- палетка кремовых цветных текстур – 70 граммов;
- 45 оттенков теней для век и пудры для лица;
- профессиональные кисточки для макияжа.
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