В Украине испытывают электропоезд швейцарской компании Stadler
15 августа 2021 , 22:33Читати новину українською
Источник:Mintrans
В Киев на станцию Дарница прибыл электропоезд ЭПМ Stadler FLIRT. Транспорт будут испытывать в течение нескольких месяцев.
Отметим, ранее компания Укрзализныця и швейцарская Stadler договорились о локализации в Украине производства подвижного состава. Поезда, которые предприятие передаст Украине для испытаний, могут привлечь к проекту City Exspress. Главная цель – разгрузить подъезды к столице.
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Электропоезд швейцарской компании Stadler / Фото Укразализныци
Что известно о поезде
- состоит из 5 вагонов;
- максимальная скорость – 160 километров в час;
- имеет 262 места для сидения 1 и 2 класса;
- предусмотрены места для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.