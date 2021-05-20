Над проектом работали в течение нескольких лет. Прототип БПЛА представят в июне на Международной выставке "Оружие и безопасность".

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О беспилотнике

Отмечают, что беспилотник-вертолет отечественного производства будет иметь достаточно большие размеры и внушительную грузоподъемность. Таким образом, он сможет нести и использовать ракетное вооружение. К слову, БПЛА будет оснащен высокой степенью защиты от вражеских средств РЭБ.

Справка: ЧАО "Рамзай" – интегратор и разработчик комплекса управляемого вооружения 524Р, что позволяет использовать управляемые ракеты РК-2В ("Барьер-В") вертолетам Ми-8МСБ-В. Вышеупомянутое вооружение компания разрабатывает в сотрудничестве с ГККБ "Луч", ОАО "Мотор Сич" и ГП "Фотоприбор". Предприятие входит в состав ГС "Лига оборонных предприятий Украины".