Над проектом работали в течение нескольких лет. Прототип БПЛА представят в июне на Международной выставке "Оружие и безопасность".
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О беспилотнике
Отмечают, что беспилотник-вертолет отечественного производства будет иметь достаточно большие размеры и внушительную грузоподъемность. Таким образом, он сможет нести и использовать ракетное вооружение. К слову, БПЛА будет оснащен высокой степенью защиты от вражеских средств РЭБ.