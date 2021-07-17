В Украине наконец испытали ударный дрон Bayraktar для флота: мощное видео

Украина получила первый ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства. Его уже успели испытать на аэродроме под Николаевом.

Подробности рассказал заместитель министра обороны Александр Миронюк. Именно он проверял состояние реализации контракта на поставку Bayraktar для нужд ВМС Украины.

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Чиновник отметил, что первый беспилотный комплекс прибыл в Украину, опережая график. Напомним, Украина получила Bayraktar TB2 в четверг, 15 июля. Сразу после этого провели испытания на аэродроме неподалеку Николаева. Тестировали все беспилотные летательные аппараты, входящие в состав комплекса.

Bayraktar TB2 успешно выполнил ряд учебно-боевых задач. Проверяли, в частности:

подъем на штатную рабочую высоту;

работу полезной нагрузки;

как работают станции управления.

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Миронюк: С Bayraktar мы вдыхаем в ВМС новую жизнь

По словам Миронюка, турецкие комплексы усилят способности ВМС Украины на южных границах. "Национальный флот получил обновленную версию Bayraktar ТВ2. Радиус его действия достигает 300 километров вместо 150, как в предыдущих версиях", –отметил он.



Украина получила турецкий Bayraktar TB2 / Фото Минобороны



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Заместитель министра также подчеркнул, что украинские военные-операторы Bayraktar прошли все необходимые обучения в Турции. Вместе с иностранными инструкторами они завершают подготовку уже в Украине.

Особенность поставленного в Украину комплекса: кроме мобильной и стационарной, в составе есть морская станция управления беспилотником.

"С этими комплексами усиливается наша обороноспособность в Азово-Черноморском регионе. Мы не просто восстанавливаем флот, а вдыхаем в ВМС новую жизнь, приближаем к стандартам НАТО", – отметил Миронюк. Он пояснил, что турецкие беспилотники смогут обеспечить эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей. Это поможет в сдерживании агрессии со стороны России.