В Украине испытали новые реактивные снаряды для БМ-21 "Град"

Недавно на полигоне "Широкий лан", что на Николаевщине, провели испытания боеприпасов "Тайфун-1". Их запускали с реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Разработчик новых снарядов – Государственное предприятие "КБ" Южное" из города Днепр. На предприятии подчеркивают, что все пуски проведены успешно, а задача испытаний выполнены в полном объеме.

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О снаряде

Реактивный боеприпас, разработанный КБ "Южное". Снарядом могут вооружаться системы залпового огня БМ-21У "Верба", БМ-21 "Град" и БМ-21 УМ "Берест". 122-миллиметровый реактивный снаряд имеет массу боевой части 18,4 килограмма. "Тайфун-1" имеет увеличенную до 40 километров дальность стрельбы.

Испытания снарядов "Тайфун-1": смотрите видео

Другие испытания

июль 2021

Провели стрельбы на Государственном испытательном полигоне "Алиби". В них также приняла участие модернизированная ракетная установка "Точка-У".

май 2021

Боеприпас испытывали на среднюю дальность и кучность.

апрель 2020

В Одесской области реактивные снаряды испытали на максимальную дальность.

Испытания снарядов выполняются в пределах соответствующей опытно-конструкторской работы по договору с Министерством обороны Украины в сотрудничестве с предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса.