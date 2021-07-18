В Украине два предприятия модернизируют самолеты "Руслан": сумма сделок

ГП "Антонов", входящее в концерн "Укроборонпром", заказало модернизацию двигателей для самолетов Ан-124 "Руслан" на общую сумму 14 миллионов долларов. Ремонт проведут предприятия "Мотор Сич" и "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени Академика А.Г. Ивченко.

Услуги закупили по процедуре отчетности, ведь исполнители – технические монополисты.

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Детали

За капитальный ремонт и модернизацию трех авиационных турбореактивных двухконтурных двигателей Д-18Т серии 3 будет отвечать АО "Мотор Сич". Ремонтные работы будут стоить по 8 400 000 долларов. В свою очередь, "Прогресс" выполнит модернизацию двух двигателей на сумму по 5 600 000 миллионов долларов.

О сделках