В Украине будут производить боевые роботы: что об этом известно
Источник:Укроборонпром
Украинские предприятия объединились в целях разработки мобильных боевых роботов. Такая отечественная разработка чрезвычайно важна для повышения обороноспособности страны.
Это станет результатом сотрудничества ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge" и команды учредителей проекта "Мобильные боевые роботы". Стороны отвечают за разработку, маркетинг и идею соответственно.
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О проекте
Мобильные боевые работы – это безэкипажные компактные наземные машины. Они предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности – огневой поддержки и разминирования.
Наш приоритет на сегодняшний день – налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего,
– рассказывает директор по развитию ОАО "Меридиан" имени С.П. Королева Ольга Руденко.
Кроме того, проект станет толчком к дальнейшему развитию инновационных сфер экономики.
Другие разработки
В рамках партнерства предприятия преследуют цель разработать 5 инновационных проектов. Авторы идей – украинские ученые и изобретатели, ставшие финалистами конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021. Проекты, которые будут реализовываться в ближайшее время, касаются:
- противодействия враждебным БПЛА;
- разминирования территорий с помощью дронов;
- сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов;
- создания экономичного электродвигателя.