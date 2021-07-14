Украинцы разработали легкий ударный дрон для ВСУ: мощное видео

Украинская компания UADCOM разработала серию недорогих и легких боевых дронов. Они предназначены для ВСУ, а также экспортного рынка.

Новый беспилотный авиационный комплекс называется Skyfist. Пока известно мало подробностей о его разработке и характеристиках.

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Дрон можно вооружить 75-миллиметровыми осколочно-фугасными неуправляемыми бомбами. Радиус действия Skyfist достигать 45 километров, а полезная нагрузка – 2 килограмма.

Разработка украинского стартапа значительно снижает стоимость выполнения миссий. Кроме этого, увеличивает их эффективность и количество задач, возможных для выполнения.

Если сравнивать новый дрон с дронами-камикадзе, одним из преимуществ будет использовать дорогие комплектующие в оптимальный способ.

Украинцы представили легкий ударный дрон: смотрите видео​

Главный редактор издания Defence-blog Дилан Малясов опубликовал в своем твиттере видео, демонстрирующее возможности беспилотного авиационного комплекса Skyfist.