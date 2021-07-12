Розроблений прототип UAS 100 є меншим (приблизно вполовину), аніж кінцева версія безпілотника. Дальність його польоту становить 100 кілометрів.
Варте уваги У Японії запрацює сервіс аеротаксі вже до 2025 року
Що відомо про майбутній БПЛА
- безпілотник зможе літати на відстань близько 200 кілометрів і нести до 10 кілограмів;
- у повному масштабі розмах крила UAS 100 становитиме 5,4 метра;
- маса безпілотника наразі невідома, однак його відносять до категорії легких;
- призводити його в рух будуть два електромотора і двигун внутрішнього згоряння, що дозволить збільшити час польоту і підвищити стійкість до збоїв.