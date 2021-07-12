Розроблений прототип UAS 100 є меншим (приблизно вполовину), аніж кінцева версія безпілотника. Дальність його польоту становить 100 кілометрів.

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Що відомо про майбутній БПЛА

безпілотник зможе літати на відстань близько 200 кілометрів і нести до 10 кілограмів;

у повному масштабі розмах крила UAS 100 становитиме 5,4 метра;

маса безпілотника наразі невідома, однак його відносять до категорії легких;

призводити його в рух будуть два електромотора і двигун внутрішнього згоряння, що дозволить збільшити час польоту і підвищити стійкість до збоїв.

Перший політ фінальної версії UAS 100 запланований на другу половину 2022 року. У компанії запевняють, що їх UAS 100 повністю відповідає європейським стандартам для майбутніх польотів легких безпілотників над житловими районами.