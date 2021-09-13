Украина закупит следующую партию турецких беспилотников Bayraktar TВ2

Украина планирует закупить еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar для нужд ВСУ. Два комплекса такой техники уже применяется в армии.

В два комплекса Bayraktar входит 12 летательных аппаратов. Один из них приобрели в этом году по заказу Министерства обороны.

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Детали

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в 2021 – 2022 годах намерены закупить еще 4 таких комплекса.

В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства,

– отметил он.

Однако важно не только приобрести технику, но и научиться правильно ее применять. Главнокомандующий ВСУ признал, что пока Украине не хватает опыта в этом. "Сейчас мы изучаем методику использования этих аппаратов. Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы гораздо проще", – подытожил Залужный.

Ранее Bayraktar ТВ2 испытали в Украине. Так, специалисты проверили подъем на штатную рабочую высоту, работу полезной нагрузки и функционирования станций управления. Кроме того, главная особенность комплекса – кроме мобильной и стационарной, в составе есть морская станция управления беспилотником.

Bayraktar ТВ2 – ударный оперативно-тактический беспилотник нового поколения. Производителем техники является турецкая компания Baykar Makina. Дрон активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на востоке Европы и на Ближнем Востоке. Он может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. БПЛА способен эффективно уничтожать бронетехнику и морские цели ворога.`