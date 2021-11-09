Украина изготовит для хорватских партнеров новейший плавучий док

Херсонский государственный завод "Паллада" построит для Хорватии композитный плавучий док. Судно нового поколения будет изготовлено с применением самых современных технологий.

Госпредприятие подписало контракт с хорватской компанией ISKRA SHIPYARD 1 LLC. Ожидается, что для реализации проекта понадобится не менее года.

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Плавучий док Это судно технического флота, предназначенное для подъема из воды и спуска на воду другого судна для последующего ремонта или транспортировки.

Что известно

Конструкторское бюро предприятия разработало проект судоремонтного сооружения, которое обеспечит докование всех типов гражданских судов, военных кораблей типа "корвет" и "легкий фрегат" и дизель-электрических подводных лодок. Доковая масса должна составлять до 5000 тонн, а длина – до 120 метров.

Плавающий док проектируется с учетом требований международных конвенций и классификационных обществ – CRS, BV, ABS, RINA.

Для изготовления понтона специалисты применят экологически чистый морской железобетон с применением сульфатостойкого портландцемента и специальных добавок. Объясняют, что это позволит эксплуатировать постройку во всех климатических зонах. Кроме того, материал повысит жесткость всего дока и значительно снизит тепловые деформации, связанные с влиянием разности температур морской воды и окружающего воздуха. Башни изготовят из судостроительной стали.

Сочетание вышеупомянутых материалов позволит:

снизить затраты на обслуживание в 2 – 2,5 раза по сравнению с аналогичным стальным сооружением;

избавиться от необходимости ставить его в сухой док на протяжении всего срока эксплуатации сооружения, что составляет более 50 лет.

Кстати, судно оборудуют новой компьютерной системой управления балластными операциями. Это позволит контролировать процесс докования в режиме онлайн.