За последние десять лет перовскитные солнечные батареи стали очень перспективной технологии в области возобновляемых источников энергии. Однако их сдерживание – это внутренние проблемы нестабильности и уязвимости элементов, которые препятствуют их внедрению в повседневную жизнь.

Австралийские ученые предложили решение – человеческие волосы. Исследование опубликовано в журнале Journal of Materials Chemistry A.

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Исследование

Профессор Хунся Ван из Технологического университета Квинсленда возглавила разработку перовскитных солнечных батарей. В их состав входят наноточки, изготовленные из человеческого волоса, обеспечивающие защитный слой.

Этот прорыв в исследованиях солнечных батарей на самом деле связан с работой, проведенной ранее в Квинслендском технологическом университете (Queensland University of Technology, QUT), где ученые использовали человеческие волосы для создания гибких OLED-дисплеев.

Технология основана на том, что волосы богатые на углерод и азот, которые сверхважны, когда речь идет об инженерных светоизлучающих частицах. Ученые сожгли волосы при температуре 240°C, чтобы разрушить их и вывести материал, в молекулярной структуре которого присутствуют как углерод, так и азот.

Полученные углеродные наноточки вызвали интерес коллег-ученых QUT, которые решили интегрировать их в солнечные батареи. При этом команда обнаружила, что наноточки образуют на поверхности перовскита волнообразный слой, который действует как защитный буфер.

Кроме того, исследователи зафиксировали повышение эффективности преобразования энергии. Результаты эксперимента обещают дешевое и устойчивое производство того, что может стать ключевым компонентом солнечных батарей нового поколения.

Большими задачами в области перовскитных солнечных элементов является решение проблемы стабильности устройства, чтобы оно могло работать в течение 20 лет и более, а также разработка производственного метода, пригодного для крупномасштабного производства,

– говорит руководитель исследования Хунся Ван.

Сейчас высокопроизводительные перовскитным солнечные элементы изготавливаются в контролируемой среде с крайне низким уровнем влажности и кислорода, с очень малой площадью ячеек, которая практически не пригодна для коммерциализации. Чтобы сделать эту технологию коммерчески жизнеспособной, необходимо преодолеть трудности, связанные с изготовлением эффективных солнечных батарей с большой площадью – табильных, гибких, по низкой цене.

Углеродные точки из волос повышают стабильность перовскитових солнечных батарей: видео исследования