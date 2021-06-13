Углекислый газ в известняк: как ученые хотят бороться с изменением климата

Для борьбы с изменением климата ученые предложили нетрадиционную стратегию. Они хотят пропустить морскую воду через океаническую установку, которая извлечет из нее углекислый газ и превратит его в известняк.

Процесс немного напоминает водоочистное сооружение. Но вместо того, чтобы брать воду и отсеивать примеси, новая установка использует электроэнергию, чтобы заставить углерод, кальций и магний реагировать и превращаться в твердые вещества.

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По мнению ученых, этот способ может помочь очистить воду от углерода в больших масштабах.

Почему океаны

На сегодняшний день большинство усилий по улавливанию углерода были сосредоточены на прямом захвате воздуха – попытке извлечь газ из атмосферы. Но для большей эффективности исследовательская группа Института управления углеродом в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе обращается за помощью к океану.

Дело в том, что из каждой тонны углекислого газа, который попадает в воздух, примерно четверть поглощается океанами и другими крупными водоемами. Морская вода может содержать в 150 раз больше углерода , чем воздух.

, чем воздух. Идея исследователей заключается в том, что если удалить его из океана, то вода будет больше поглощать углекислый газ из атмосферы, чтобы поддержать состояние равновесия.

Инновационный метод

Морская вода содержит много кальция и магния. Когда их ионы соединяются с углекислым газом, они образуют кальцит или магнезит. Эта химическая реакция похожа на то, как морские организмы строят свои раковины. Но если к этому процессу применить еще и электричество, то он будет происходить быстро и эффективно.

Совмещая все это, ученые предложили новую технологию, которая будет пропускать морскую воду через электрически заряженную сетку, используя электролиз для запуска химических реакций, необходимых для образования карбонатных пород.



Известняк / Фото pro consulting

Полезный побочный продукт

Химическая реакция имеет полезный побочный продукт: газообразный водород. Если собирать его и продавать, исследователи считают, что таким образом можно компенсировать затраты на процесс превращения углерода в камень. И даже если очистная установка будет работать не на возобновляемой энергии, весь процесс все равно будет эффективным в борьбе с углеродом через этот побочный продукт водорода.

В настоящее время команда создала прототип, с помощью которого они собирают данные о количестве углекислого газа, которое можно удалить в течение разных периодов времени. Также они анализируют, насколько процесс является эффективным и сколько требует энергии.