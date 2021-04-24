В Nebula Genomics подчеркнули, что как один из первых когда-нибудь секвенированных геномов, ДНК профессора Черча имеет большое историческое значение для отрасли личной геномики.

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"Ведь его использовали в ряде исследований и работ. Он представляет собой поворотный момент в науке и истории человечества", – пояснили там.

На сайте компании также отметили, что геном человека обеспечивает захватывающую возможность для NFT, ведь это – фактически его уникальное кодирования.

Как появилась такая идея

В 2018 году Черч и его коллеги Дэнни Гришин и Камал Оббад создали сервис с генетического секвенирования Nebula Genomics. Именно через него он продает свой код.

NFT – это не моя идея. Но надеюсь, она хорошая. Как для победителя аукциона, так и в целом – как событие, что вызовет дискуссию о революции в чтении и написании ДНК,

– сказал Черч.

Оббад объяснил, что они в течение определенного времени изучали NFT, потому что это интересный механизм для сохранения прав собственности на данные и отслеживание их обмена, продажи или лицензирования.

Что такое NFT Невзаимозаменяемый токен – особый тип криптовалют ы . Эти цифровые активы гарантируют оригинальность предмета. Говорится о любом цифровом объекте. Каждый такой токен является уникальным, это делает его подделку.

"Сегодняшние варианты использования сосредоточены в искусстве, таком как музыка, визуальные рисунки. Мы подумали, что геномика также есть интересным вариантом", – отметил ученый.

И подчеркнул, что сам по себе геном действительно является незаменимым цифровым активом. И разные геномы будут иметь разные значения, присущие только им.

Справка. Например, благодаря генетическим данным пациента с редким заболеванием можно будет определить, что вызывает эту болезнь или как ее лечить.

"У нас есть цель – создать большие наборы геномных данных и позволить пользователям безопасно обмениваться ими, чтобы ускорить открытие лекарственных средств", – отметили в компании.