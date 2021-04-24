У Nebula Genomics підкреслили, що як один з перших коли-небудь секвенованих геномів, ДНК професора Черча має велике історичне значення для галузі особистої геноміки.

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"Адже його використовували у низці досліджень та робіт. Він являє собою поворотний момент в науці та історії людства", – пояснили там.

На сайті компанії також зазначили, що геном людини забезпечує захоплюючу можливість для NFT, адже це – фактично її унікальне кодування.

Як з'явилася така ідея

У 2018 році Черч та його колеги Денні Гришин та Камал Оббад створили сервіс із генетичного секвенування Nebula Genomics. Саме через нього він продає свій код.

NFT – це не моя ідея. Та сподіваюсь, вона хороша. Як для переможця аукціону, так і загалом – як подія, що викличе дискусію про революцію у читанні та написанні ДНК,

– зауважив Черч.

Оббад пояснив, що вони протягом певного часу вивчали NFT, бо це цікавий механізм для збереження прав власності на дані та відстеження їхнього обміну, продажу або ліцензування.

Що таке NFT Невзаємозамінний токен – особливий тип криптовалюти. Ці цифрові активи гарантують оригінальність предмета. Мовиться про будь-який цифровий об'єкт. Кожен такий токен є унікальним, це унеможливлює його підробку.

"Сьогоднішні варіанти використання зосереджені на мистецтві, такому як музика, візуальні малюнки. Ми подумали, що геноміка також є цікавим варіантом", – зазначив науковець.

Й наголосив, що сам по собі геном дійсно є незамінним цифровим активом. І різні геноми матимуть різні значення, властиві лише їм.

Довідка. Наприклад, завдяки генетичним даним пацієнта з рідкісним захворюванням можна буде визначити, що викликає цю недугу або як її лікувати.

"У нас є мета – створити більші набори геномних даних та дозволити користувачам безпечно обмінюватися ними, щоб прискорити відкриття лікарських засобів", – наголосили у компанії.