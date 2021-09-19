Ученые нашли способ красить джинсы без химикатов
Источник:UGA Today
Сейчас невозможно представить жизнь без наших любимых джинсов, хотя процесс их окрашивания, к сожалению, не является экологичным. Однако, вероятно, совсем скоро можно будет избавиться от этой проблемы.
Это потому, что исследователи из Университета Джорджии разработали новую технологию окрашивания джинсов, которая является более благосклонной к нашей планете. Она предусматривает использование меньшего количества воды и устраняет токсичные химикаты.
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В дополнение к вышеперечисленным преимуществам новая технология окрашивания может предложить более широкую гамму оттенков, чем традиционные методы.
Старая технология содержит химикаты
- В традиционном методе окрашивания джинсовой ткани используют синтетический пигмент индиго.
- Поскольку он не растворяется в воде, то его разводят токсичными веществами, такими как гидросульфит натрия.
- Впоследствии этот химикат попадает в окружающую среду вместе с водой, в которой многократно полоскают джинсы.
- По данным университета, для того, чтобы джинсовая ткань стала достаточно синей, фабрики могут тратить на одну пару от 50 до 100 литров воды.
- В общем джинсовая промышленность использует в год более 45 000 тонн синтетического индиго, а также более 84 000 тонн гидросульфита натрия и 53 000 тонн щелочи.
Заменили химикат на природные компоненты
Профессор Сергей Минько и докторант Смрити Рай разработали альтернативный процесс, в котором частицы индиго смешиваются с целлюлозными нановолокнами, полученным из древесной целлюлозы, естественным сахаром, известным как хитозан, который можно получить из отходов морепродуктов, и водой. Хотя в своем эксперименте ученые использовали только естественное индиго, они утверждают, что подойдет также и синтетическое.
Когда полученный гидрогель наносят на необработанную джинсовую ткань, волокна наноцеллюлозы образуют сетчатое покрытие, которое инкапсулирует доли индиго, прикрепляя их к волокнам материи. Со своей стороны хитозан усиливает прилипание к поверхности, а также улучшает фиксацию цвета.
Трафаретная печать с натуральным индиго: смотрите видео UGA
Новый метод, говорят ученые, является более эффективным, ведь требует гораздо меньше воды и времени на закрепление красителя. При этом окрашенная ткань имеет примерно такую же толщину, вес и гибкость, как и та, что обработана традиционным способом.
"Джинсовая ткань и производство джинсов – это большой рынок, поэтому даже небольшие изменения в отрасли могут оказать огромное влияние",
– говорит Минько.
Он добавляет, что новую технологию еще нужно коммерциализировать, чтобы ввести ее в массовое производство джинсовой одежды.
Новый метод окраски может обеспечить более широкую гамму цветов, чем традиционный способ / Фото UGA
Интересные факты о джинсах
- Впервые изделия из джинсовой ткани упоминались в портовых книгах Англии XVI века. В те времена ее импортировали из Генуи, чтобы производить брюки, а в дальнейшем сбывать по всей Европе.
- Цвет индиго для денима раньше изготавливался на пепле.
- Изобретателем современных джинсов считают Ливай Строссу, который после переезда в Америку сменил имя на Леви Страусс и основал известную ныне на весь мир компанию Levi Strauss & Co.
- Большую популярность джинсам принес Оззи Осборн, считавшийся гуру "битников". Именно благодаря ему джинсы стали особенно популярными среди молодежи.
- В Советском Союзе впервые джинсы увидели в 1958 году во время Международного фестиваля молодежи и студентов. Иностранная новинка вмиг приглянулась советской молодежи.
- 26 февраля в мире отмечают Международный день джинсов (Jeans Day).