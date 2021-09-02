Twitter тестирует функцию "суперподписки": что о ней известно

Twitter вводит новую функцию, которая позволяет пользователям взимать плату за контент, доступный только отдельным подписчикам. Благодаря Super Follows владельцы аккаунтов смогут настроить свои сообщения так, чтобы их просматривали только "суперподписчики".

Сейчас функцию тестируют в приложении Twitter. Она доступна для ограниченного числа владельцев iOS в США. Вскоре "суперподписка" появится в Европе, ею также смогут воспользоваться пользователи Android и Интернета.

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Как это работает

Режим "суперподписчиков" выделяет пользователей, которые могут просматривать определенный контент. Их идентифицируют с помощью специальной розовой отметки. Кроме того, владельцы контента, который доступен отдельным подписчикам, смогут взимать с них плату в размере 2,99, 4,99 или 9,99 доллара в месяц. Платежи будут обрабатываться через Stripe.

Воспользоваться преимуществами нововведения смогут пользователи, которые:

достигли 18 лет;

имеют не менее 10 000 подписчиков.

Новая функция Twitter / Скриншот Twitter

В течение длительного времени Twitter изучает различные стратегии монетизации для авторов, в частности: функцию подсказки для чаевых, места с билетами, раздел покупок и кнопку подписки на рассылку новостей. Вскоре в Super Follows добавят информационные бюллетени, анонимные подписки, эксклюзивные пространства и уровни подписки, подобные Patreon.