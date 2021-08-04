Пользователь сможет отправлять текстовые, фото или видео сообщения. Они будут автоматически удалятся из чата после просмотра. Кроме того, получатель будет предупрежден о формате сообщения.
Примечательно Пользователи WhatsApp смогут отключать звук в видео перед его отправкой
Для чего это нужно
Главная цель компании Facebook, в состав которой входит WhatsApp – обеспечить пользователям еще больше контроля над своей конфиденциальностью.
Новая функция может быть полезна для множества целей, например, поделиться фотографией какой-то одежды, которую вы примеряли, или сообщить кому-то свой пароль от Wi-Fi,
- отмечают в компании.
Как начать пользоваться
Чтобы активировать функцию View once, нужно нажать кнопку "1", что будет располагаться слева от кнопки отправки сообщения.