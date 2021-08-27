На Тернопольщине открыли движение отстроенным мостом: что изменили

На трассе Р-24 в Тернопольской области открыли движение обновленным мостом. Подрядная организация отстроила мост, который проходит через реку Серет, "с нуля".

Известно, что через постоянное движение крупногабаритного транспорта аварийным мостом произошел обвал здания. Капитальный ремонт начался в 2020 году в рамках Национальной программы восстановления мостов.

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Детали

Искусственное сооружение в селе Лысовцы Чертковского района расположен на автодороге государственного значения Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Каменец-Подольский. Маршрут соединяет Карпатские горы и Каменец-Подольскую крепость.

Что известно о мосте

длина – 64 метра;

проезжую часть расширили до 8 метров;

предусмотрено 2 полосы движения;

обустроили 2 тротуары по 2,25 метра каждый;

установили барьерное ограждение, освещение и нанесли разметку - все это повысит безопасность движения.



Отремонтированный мост на Тернопольщине / Скриншот с видео Укравтодора

Полный текст публикации Укравтодора:

Открыли движение отстроенным мостом на трассе Р-24 в Тернопольской области

Первый автомобиль проехал капитально отремонтированным 64-метровым мостом через реку Серет. Искусственное сооружение в селе Лысовцы Чертковского района является частью автодороги государственного значения Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Каменец-Подольский. Маршрут соединяет туристические магниты: Карпатские горы и Каменец-Подольскую крепость.

Найти объект на Google maps: https://goo.gl/maps/PPvbGwtzPEnKThvT9

Начали восстановления в октябре прошлого года благодаря Национальной программе восстановления мостов. Обвал части сооружения состоялся в 2019 году в связи с системным движением аварийным мостом крупногабаритного транспорта.

Как изменился городов после капремонта?

Подрядная организация практически с «нуля» свела мост длиной 64 метра. Проезжую часть моста (габарит) расширили до 8 метров, на ней 2 полосы движения. Также устроили 2 тротуары по 2,25 метра каждый.

Для безопасности движения на мосту установлено барьерное ограждение, освещение, нанесена разметка.

Подрядная организация ООО «АВАКС-ПРОФ».

Добавим, что в 2021 году на государственных дорогах Тернопольской области по Национальной программе восстановления мостов ремонтируем 15 искусственных сооружений. Это рекордное количество ремонтируемых мостов за все годы Независимости. В течение последних 30 лет в области восстановили только 5 объектов.