Стартап украинца привлек 4 миллиона долларов инвестиций

Стартап Mnemonic, базирующийся в Сан-Франциско, привлек 4 миллиона долларов инвестиций. Один из соучредителей – украинец.

Среди инвесторов – Monochrome Capital, Sound Ventures, Tribe Capital, HackVC. Стартап также поддержали бизнес-ангелы из Coinbase, IntoTheBlock и Pe.ai.

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Детали

Разработчики предлагают компаниям решение по исследованию рынка NFT. Кроме того, благодаря сервису они могут создавать свои приложения, используя API.

Что такое API Набор определенных методов для создания программного обеспечения. Набор определенных методов для создания программного обеспечения.

В настоящее время стартап сотрудничает с крупными NFT-игроками – Dapper Labs, Yat и Mintable.

Заметим, украинец Андрей Ясинецкий, который является соавтором проекта, проживает в США и ранее работал в техногигантах Uber и Google.

Мы строим краеугольную инфраструктуру данных для новой эры приложений NFT и экосистемы Web3,

– отметил Ясинецкий.

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Стартап приглашает в команду талантливых разработчиков, увлекающихся дата-платформами, поиском, масштабной инфраструктурой, метавселенной и будущим интернетом.