В США начали внедрение инициативы, в рамках которой 20 городов могут получить гранты в размере 25 000 долларов. Проект, который призван повысить безопасность на автомобильных дорогах, реализуют при поддержке Bloomberg Philanthropies.

Таким образом, гранты уже получили 16 городов. Главная цель – помочь местным администрациям использовать искусство в целях повышения безопасности водителей и пешеходов на дорогах.

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Ожидается, что такие дизайнерские проекты помогут уменьшить количество ДТП с пострадавшими или погибшими.

Важно! Вопреки энтузиазму художников, федеральное управление шоссейных дорог замечает, что трехмерные пешеходные переходы способны привести к опасному поведению водителей.



Трехмерные пешеходные переходы / Фото Bloomberg Philanthropies

Первые результаты По данным Bloomberg Philanthropies, внедрение первого этапа проекта в Канзас-Сити продемонстрировало, что общая скорость транспортных средств снизилась на 45 процентов, а расстояние между пешеходными переходами уменьшилось на 50 процентов.

В США стремятся повысить безопасность движения с помощью арта / Фото Bloomberg Philanthropies

Отмечают, что кроме "эффекта успокоения дорожного движения", использование публичного искусства по-новому будет решающим средством, которое поможет городам оправиться от коронакризиса и восстановить чувство сплочённости.

"Это возможность по-настоящему переосмыслить, совершенно изменить форму наших городов, наших кварталов, нашей культурной жизни", – сказала исполнительный продюсер театра "Аполлон" в Гарлеме (Нью-Йорк) Камила Форбс. По ее мнению, местные руководители должны сотрудничать с представителями искусства, чтобы помочь сформировать яркое будущее городской жизни.