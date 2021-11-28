В США создали "умный" почтовый ящик, взаимодействующий с дронами
Источник:Dronedek
В США разработали инновационный почтовый ящик Dronedek. Он способен взаимодействовать с дронами для доставки продуктов питания, лекарств или других посылок.
Систему можно установить где угодно. В ящиках почтальоны могут оставлять обычные письма и посылки. Однако главное предназначение – работа с дронами-курьерами.
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Dronedek переносит почтовый ящик в 21 век со всеми современными удобствами, к которым вы привыкли и которыми наслаждаетесь. Технология призвана делать вашу жизнь легкой, эффективной и рентабельной,
– отмечают разработчики.
Преимущества инновационного ящика
- безопасный и надежный;
- устойчив к неблагоприятным погодным условиям;
- может подзаряжать летательные аппараты;
- оснащен видеокамерой, GPS;
- имеет УФ-лампы и ионизаторы для обеззараживания поверхностей;
- подбирает необходимый температурный режим для хранения товаров.
Разработчики отмечают, что ящик можно дополнительно оборудовать детекторами взрывчатки, сканером токсичных веществ и системой оповещения спецслужб.
Как это работает
Дрон-курьер подлетает к ящику. Чтобы оставить в нем посылку, необходимо передать код доступа. После этого открывается верхняя крышка. Груз опускается внутрь на тросе. Система считывает почтовый код и отправляет уведомление о получении посылки пользователю.
Инновационный почтовый ящик Dronedek: смотрите видео