В США создали "умный" почтовый ящик, взаимодействующий с дронами

В США разработали инновационный почтовый ящик Dronedek. Он способен взаимодействовать с дронами для доставки продуктов питания, лекарств или других посылок.

Систему можно установить где угодно. В ящиках почтальоны могут оставлять обычные письма и посылки. Однако главное предназначение – работа с дронами-курьерами.

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Dronedek переносит почтовый ящик в 21 век со всеми современными удобствами, к которым вы привыкли и которыми наслаждаетесь. Технология призвана делать вашу жизнь легкой, эффективной и рентабельной,

– отмечают разработчики.

Преимущества инновационного ящика

безопасный и надежный;

устойчив к неблагоприятным погодным условиям;

может подзаряжать летательные аппараты;

оснащен видеокамерой, GPS;

имеет УФ-лампы и ионизаторы для обеззараживания поверхностей;

подбирает необходимый температурный режим для хранения товаров.

Разработчики отмечают, что ящик можно дополнительно оборудовать детекторами взрывчатки, сканером токсичных веществ и системой оповещения спецслужб.

Как это работает

Дрон-курьер подлетает к ящику. Чтобы оставить в нем посылку, необходимо передать код доступа. После этого открывается верхняя крышка. Груз опускается внутрь на тросе. Система считывает почтовый код и отправляет уведомление о получении посылки пользователю.

Инновационный почтовый ящик Dronedek: смотрите видео