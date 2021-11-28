В США создали "умный" почтовый ящик, взаимодействующий с дронами

28 ноября 2021 , 22:13
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Dronedek

В США разработали инновационный почтовый ящик Dronedek. Он способен взаимодействовать с дронами для доставки продуктов питания, лекарств или других посылок.

Систему можно установить где угодно. В ящиках почтальоны могут оставлять обычные письма и посылки. Однако главное предназначение – работа с дронами-курьерами.

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Dronedek переносит почтовый ящик в 21 век со всеми современными удобствами, к которым вы привыкли и которыми наслаждаетесь. Технология призвана делать вашу жизнь легкой, эффективной и рентабельной,
– отмечают разработчики.

Преимущества инновационного ящика

  • безопасный и надежный;
  • устойчив к неблагоприятным погодным условиям;
  • может подзаряжать летательные аппараты;
  • оснащен видеокамерой, GPS;
  • имеет УФ-лампы и ионизаторы для обеззараживания поверхностей;
  • подбирает необходимый температурный режим для хранения товаров.

Разработчики отмечают, что ящик можно дополнительно оборудовать детекторами взрывчатки, сканером токсичных веществ и системой оповещения спецслужб.

Как это работает

Дрон-курьер подлетает к ящику. Чтобы оставить в нем посылку, необходимо передать код доступа. После этого открывается верхняя крышка. Груз опускается внутрь на тросе. Система считывает почтовый код и отправляет уведомление о получении посылки пользователю.

Инновационный почтовый ящик Dronedek: смотрите видео

 

Автор: Катерина Сердюк