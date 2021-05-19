С помощью искусственного интеллекта и гибких крыльев робот способен научить себя новым трюкам. Он может чувствовать, касаясь поверхности. После того как робот научится моделирования, он может двигаться самостоятельно – как колибри.
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Робот может создать карту, не видя ее окружения. Это очень полезно, ведь робот может искать жертв в темном месте,
– отметил доцент кафедры машиностроения в Университете Пердью Синьян Дэн.
В США разработали робота-колибри с искусственным интеллектом: смотрите видео
Характеристики работа
- оборудован гибкими взмахивающими крыльями и двумя двигателями;
- крылья сделаны из углеродного волокна и лазерно-резаных мембран;
- 3D-печатный корпус.
Исследователям удалось успешно построить продуктивного робота-колибри весом всего 12 граммов – столько же весит реальный колибри. Кроме того, он способен переносить до 27 граммов, что вдвое превышает его вес. Роботы-колибри летают так же тихо, как и настоящие птицы.