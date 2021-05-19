С помощью искусственного интеллекта и гибких крыльев робот способен научить себя новым трюкам. Он может чувствовать, касаясь поверхности. После того как робот научится моделирования, он может двигаться самостоятельно – как колибри.

Важно В США создали робота, который способен убирать мусор в океане

Робот может создать карту, не видя ее окружения. Это очень полезно, ведь робот может искать жертв в темном месте,

– отметил доцент кафедры машиностроения в Университете Пердью Синьян Дэн.

В США разработали робота-колибри с искусственным интеллектом: смотрите видео

Характеристики работа

оборудован гибкими взмахивающими крыльями и двумя двигателями;

крылья сделаны из углеродного волокна и лазерно-резаных мембран;

3D-печатный корпус.

Исследователям удалось успешно построить продуктивного робота-колибри весом всего 12 граммов – столько же весит реальный колибри. Кроме того, он способен переносить до 27 граммов, что вдвое превышает его вес. Роботы-колибри летают так же тихо, как и настоящие птицы.

Отмечают, что роботы-колибри очень полезны, когда дело касается поисково-спасательных работ. Более того, разработка открывает новые возможности для исследователей – изучать колибри, не нарушая их природную среду.