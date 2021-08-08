В США разрабатывают гиперзвуковой самолет для ВВС

Аэрокосмическая компания Hermeus Corporation, базирующаяся в США, имеет целью разработать первый в мире гиперзвуковой самолет многоразового использования. В проект инвестировали Военно-воздушные силы США. Его оценивают в минимум 60 миллионов долларов.

Компания уже построила и протестировала прототип сверхзвукового двигателя. Следующий шаг – работа над полномасштабной моделью двигателя.

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Hermeus будет использовать автономные и многократные системы, безжалостно сфокусированные требования и программу, богатую оборудованием, – говорится в сообщении компании.

Детали

Новейший самолет будет двигаться со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука. По предварительным подсчетам, он способен долететь из Нью-Йорка в Париж всего за 90 минут – сегодня этот показатель составляет 7 часов.

Так, за 5 лет Hermeus должен:

построить три прототипа самолета Quarterhorse;

испытать полномасштабную гиперзвуковую силовую установку многократного использования;

предоставить данные для ВВС, которые они могут использовать в будущих военных сценариях.

Первый экспериментальный самолет Quarterhorse будет беспилотным, что исключает риски для летчиков, и позволит компании перейти к летным испытаниям как можно раньше.

"Гиперзвуковые летательные аппараты и силовые установки действительно меняют правила игры и революционизирующих то, как мы путешествуем. Автомобили сделали это в прошлом веке. Мы рады быть частью этих усилий и способствовать развитию этой важной технологии", – отметила генерал-майор Хизер Принглс, командир исследовательской лаборатории ВВС США.

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