В США разрабатывают гиперзвуковой самолет для ВВС
Источник:Defense News
Аэрокосмическая компания Hermeus Corporation, базирующаяся в США, имеет целью разработать первый в мире гиперзвуковой самолет многоразового использования. В проект инвестировали Военно-воздушные силы США. Его оценивают в минимум 60 миллионов долларов.
Компания уже построила и протестировала прототип сверхзвукового двигателя. Следующий шаг – работа над полномасштабной моделью двигателя.
Не пропустите В США показали концепт реактивного беспилотника LongShot: первое фото
Hermeus будет использовать автономные и многократные системы, безжалостно сфокусированные требования и программу, богатую оборудованием, – говорится в сообщении компании.
Детали
Новейший самолет будет двигаться со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука. По предварительным подсчетам, он способен долететь из Нью-Йорка в Париж всего за 90 минут – сегодня этот показатель составляет 7 часов.
Так, за 5 лет Hermeus должен:
- построить три прототипа самолета Quarterhorse;
- испытать полномасштабную гиперзвуковую силовую установку многократного использования;
- предоставить данные для ВВС, которые они могут использовать в будущих военных сценариях.
Первый экспериментальный самолет Quarterhorse будет беспилотным, что исключает риски для летчиков, и позволит компании перейти к летным испытаниям как можно раньше.
"Гиперзвуковые летательные аппараты и силовые установки действительно меняют правила игры и революционизирующих то, как мы путешествуем. Автомобили сделали это в прошлом веке. Мы рады быть частью этих усилий и способствовать развитию этой важной технологии", – отметила генерал-майор Хизер Принглс, командир исследовательской лаборатории ВВС США.
В США разрабатывают гиперзвуковой самолет для ВВС: видео