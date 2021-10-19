В США применят сверхзвуковые боевые дроны для обучения будущих пилотов

Компания Exosonic разработает для ВВС США сверхзвуковой беспилотный летательный аппарат. Дрон будут применять для подготовки будущих пилотов.

Exosonic применит технологии следующего поколения. В частности, с целью уменьшения звукового удара.

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Детали

Ожидается, что новый беспилотник:

обеспечит пилотам живую летнуюподготовку;

сможет имитировать враждебные цели;

будет нести различные полезные нагрузки и датчики;

освободит пилотов и летательные аппараты для выполнения других задач;

снизит износ боевых самолетов;

поможет сэкономить средства.

Наша цель – быстро доставлять людей в любую точку с помощью нашего авиалайнера, предназначенного для сверхзвуковых полетов над землей с приглушенным звуковым ударом,

– говорит генеральный директор Exosonic Норрис Ти.

Поэтому разработка БПЛА имеет стратегически важное значение для компании. Срок выполнения заказа – 15 месяцев.