В США применят сверхзвуковые боевые дроны для обучения будущих пилотов

19 октября 2021 , 01:42
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Источник:

New Atlas

Компания Exosonic разработает для ВВС США сверхзвуковой беспилотный летательный аппарат. Дрон будут применять для подготовки будущих пилотов.

Exosonic применит технологии следующего поколения. В частности, с целью уменьшения звукового удара.

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Детали

Ожидается, что новый беспилотник:

  • обеспечит пилотам живую летнуюподготовку;
  • сможет имитировать враждебные цели;
  • будет нести различные полезные нагрузки и датчики;
  • освободит пилотов и летательные аппараты для выполнения других задач;
  • снизит износ боевых самолетов;
  • поможет сэкономить средства.

Наша цель – быстро доставлять людей в любую точку с помощью нашего авиалайнера, предназначенного для сверхзвуковых полетов над землей с приглушенным звуковым ударом,
 – говорит генеральный директор Exosonic Норрис Ти.

Поэтому разработка БПЛА имеет стратегически важное значение для компании. Срок выполнения заказа – 15 месяцев.