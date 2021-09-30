В США испытали новую гиперзвуковую ракету: скорость впечатляет

30 сентября 2021 , 23:23
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Источник:

DARPA

Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) в партнерстве с ВВС США провело успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты. Ей удалось развить скорость, что в 5 раз превышает скорость звука.

Гиперзвуковое воздушно-реактивное оружие (HAWC) построено компанией Raytheon Technologies. Ракету оборудовали двигателем Northrop Grumman.

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HAWC лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и маневренность затрудняют своевременное выявление. Ракета может супероперативно поражать цели и имеет значительную кинетическую энергию.

Результат

В рамках испытания все задания были успешно выполнены:

  • сборка и последовательный выпуск самолета-носителя с ракетой;
  • безопасное отделение ракеты от самолета;
  • пуск маршевого двигателя;
  • крейсерский полет.

Испытания в свободном полете HAWC были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей,
– сказал менеджер программы HAWC в отделе тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.

Специалисты убеждены, что это очередной шаг для обеспечения Вооруженных сил США возможностями нового поколения.