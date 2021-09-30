В США испытали новую гиперзвуковую ракету: скорость впечатляет
Источник:DARPA
Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) в партнерстве с ВВС США провело успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты. Ей удалось развить скорость, что в 5 раз превышает скорость звука.
Гиперзвуковое воздушно-реактивное оружие (HAWC) построено компанией Raytheon Technologies. Ракету оборудовали двигателем Northrop Grumman.
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HAWC лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и маневренность затрудняют своевременное выявление. Ракета может супероперативно поражать цели и имеет значительную кинетическую энергию.
Результат
В рамках испытания все задания были успешно выполнены:
- сборка и последовательный выпуск самолета-носителя с ракетой;
- безопасное отделение ракеты от самолета;
- пуск маршевого двигателя;
- крейсерский полет.
Испытания в свободном полете HAWC были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей,
– сказал менеджер программы HAWC в отделе тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.
Специалисты убеждены, что это очередной шаг для обеспечения Вооруженных сил США возможностями нового поколения.