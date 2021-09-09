В США 14-летний мальчик напечатал протез руки на 3D-принтере

Молодой инженер Сэмми Сальвано, который живет в Нью-Джерси (США), собственноручно создал протез руки. Для этого он применил 3D-принтер.

Бесспорно, протезирование – удовольствие не из дешевых. Услуга может стоить от 3 000 до 30 000 долларов. Поэтому самодельное устройство может стать недорогой альтернативой.

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Детали

14-летний изобретатель потратил почти все лето, чтобы спроектировать и печатать на 3D-принтере протез руки для своего друга Эвана Кирби. Он не имеет нескольких пальцев на одной из рук. Устройство подарило Кирби возможность впервые забрать ключи от машины у своей матери. Мальчик потрясен и благодарен другу за новые возможности.

Мать Сэмми отмечает, что сын с детства отличался изобретательностью. Мальчик имеет цель поступить в университет Дрекселя и продолжить карьеру инженера. Его заветная мечта – работать на Илона Маска.