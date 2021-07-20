Это событие официально объявили 19 июля. К этому времени ни одно сердце Aeson не использовалось вне клинических исследований.

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Операцию по пересадке искусственного сердца сделали пациенту в Неаполе. Стоимость операции (150 000 евро) была оплачена региональной системой здравоохранения.

Что известно об искусственном сердце

Отметим, что искусственное сердце Aeson созданное для пациентов с терминальной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Оно может работать несколько месяцев в ожидании трансплантации живого органа.

Продажа протеза Aeson был разрешен в Европе с декабря 2020 года. Сделана операция свидетельствует о первая продажа искусственного сердца компании с 2008 года, когда появилась эта компания.

Кроме того, Carmat объявила о первой имплантации человеку своего искусственного сердца в США. Операцию провели в рамках клинического исследования. После этого управление США по санитарному надзору одобрило будущие операции по трансплантации искусственного сердца для 10 пациентов.

Сейчас искусственное сердце Aeson продолжает проходить испытания в клинических условиях. В ноябре 2019 промежуточные результаты исследований на 11 имплантированных пациентах показали, что семеро из них смогли прожить шесть месяцев в ожидании дальнейшей трансплантации сердца.



Искусственное сердце / Фото belta.by

Добавим, что компания Carmat создана известным кардиохирургом Аленом Карпантье. После продажи искусственного сердца акции компании на Парижской фондовой бирже выросла более чем втрое.

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