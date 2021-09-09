Бесспорно, протезирование – удовольствие не из дешевых. Услуга может стоить от 3 000 до 30 000 долларов. Поэтому самодельное устройство может стать недорогой альтернативой.
Примечательно Французская компания Carmat впервые продала искусственное сердце для операции
Детали
14-летний изобретатель потратил почти все лето, чтобы спроектировать и печатать на 3D-принтере протез руки для своего друга Эвана Кирби. Он не имеет нескольких пальцев на одной из рук. Устройство подарило Кирби возможность впервые забрать ключи от машины у своей матери. Мальчик потрясен и благодарен другу за новые возможности.