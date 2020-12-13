Спрос на рынке ИТ-специалистов в Украине в июле – сентябре 2020 увеличился на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. Такие выводы опубликовала компания GlobalLogic.

По словам вице-президента компании Андрея Яворского, ИТ-рынок Украины быстро восстанавливается, ему не хватает квалифицированных кадров, сообщает Интерфакс-Украина.

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Только в GlobalLogic в Украине за 2 месяца трудоустроилось рекордное количество людей – 460. Кроме этого, 57% всех открытых вакансий в группе компаний в 14 странах приходится на Украину.

В общем сейчас открыто более 750 позиций, и мы намерены расти минимум на 300 инженеров в месяц,

– отметил Яворский.

За апрель – октябрь 2020 года компания смогла закрыть 1068 позиций. Более четверти из них – в направлении QA Automation & Manual. Еще более 11% – в JavaScript.

Какие тенденции на ИТ-рынке в Украине

Согласно исследованию GlobalLogic, ИТ-компании в Украине чаще всего ищут Middle и Senior специалистов – их опыт в сфере должен достигать от 2 и 5 лет соответственно.

Спрос на специалистов начинающих, в которых менее года опыта, достигает всего лишь 17%. Зато на Middle и Senior специалистов – 37% и 33% соответственно.

Основные направления – Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C / C ++ и DevOps. Половина из всех вакансий открыто в Киеве, еще 27% во Львове и 21% в Харькове.

Из-за дефицита квалифицированных кадров IT-отрасль только в октябре недополучила примерно 12 миллионов долларов экспортных поступлений в украинскую экономику,

– подчеркнули в исследовании GlobalLogic.

Кроме этого, за последние 5 лет количество вакансий для технических специалистов в Украине растет быстрее, чем количество самих инженеров. На дефицит кадров влияет, в частности, необходимость системного обучения и непростой процесс поиска.

Интересно! GlobalLogic входит в тройку крупнейших ИТ-компаний Украины. Чтобы закрыть одну вакансию, в компании в среднем должны рассмотреть менее 9 кандидатов.