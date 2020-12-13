Спрос на IT-специалистов в Украине значительно вырос: цифры, основные тенденции
Спрос на рынке ИТ-специалистов в Украине в июле – сентябре 2020 увеличился на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. Такие выводы опубликовала компания GlobalLogic.
По словам вице-президента компании Андрея Яворского, ИТ-рынок Украины быстро восстанавливается, ему не хватает квалифицированных кадров, сообщает Интерфакс-Украина.
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Только в GlobalLogic в Украине за 2 месяца трудоустроилось рекордное количество людей – 460. Кроме этого, 57% всех открытых вакансий в группе компаний в 14 странах приходится на Украину.
В общем сейчас открыто более 750 позиций, и мы намерены расти минимум на 300 инженеров в месяц,
– отметил Яворский.
За апрель – октябрь 2020 года компания смогла закрыть 1068 позиций. Более четверти из них – в направлении QA Automation & Manual. Еще более 11% – в JavaScript.
Какие тенденции на ИТ-рынке в Украине
Согласно исследованию GlobalLogic, ИТ-компании в Украине чаще всего ищут Middle и Senior специалистов – их опыт в сфере должен достигать от 2 и 5 лет соответственно.
Спрос на специалистов начинающих, в которых менее года опыта, достигает всего лишь 17%. Зато на Middle и Senior специалистов – 37% и 33% соответственно.
Основные направления – Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C / C ++ и DevOps. Половина из всех вакансий открыто в Киеве, еще 27% во Львове и 21% в Харькове.
Из-за дефицита квалифицированных кадров IT-отрасль только в октябре недополучила примерно 12 миллионов долларов экспортных поступлений в украинскую экономику,
– подчеркнули в исследовании GlobalLogic.
Кроме этого, за последние 5 лет количество вакансий для технических специалистов в Украине растет быстрее, чем количество самих инженеров. На дефицит кадров влияет, в частности, необходимость системного обучения и непростой процесс поиска.
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