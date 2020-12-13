Попит на IT-спеціалістів в Україні значно зріс: цифри, головні тенденції
Попит на ринку ІТ-спеціалістів в Україні у липні – вересні 2020 року збільшився на 50% порівняно з попереднім кварталом. Такі висновки опублікувала компанія GlobalLogic.
За словами віцепрезидента компанії Андрія Яворського, ІТ-ринок України швидко відновлюється, йому не вистачає кваліфікованих кадрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Лише у GlobalLogic в Україні за 2 місяці працевлаштувалася рекордна кількість людей – 460. Крім цього, 57% усіх відкритих вакансій у групі компаній в 14 країнах припадає на Україну.
Загалом зараз відкрито понад 750 позицій, і ми маємо намір зростати щонайменше на 300 інженерів за місяць, – наголосив Яворський.
За квітень – жовтень 2020 року компанія змогла закрити 1068 позицій. Понад чверть із них – у напрямі QA Automation & Manual. Ще більше ніж 11% – у JavaScript.
Які тенденції на ІТ-ринку в Україні
Згідно з дослідженням GlobalLogic, ІТ-компанії в Україні найчастіше шукають Middle та Senior спеціалістів – їхній досвідом у сфері має сягати від 2 і 5 років відповідно.
Попит на фахівців-початківців, у яких менше ніж рік досвіду, сягає всього лише 17%. Натомість на Middle та Senior фахівців – 37% та 33% відповідно.
Основні напрями – Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C/C++ та DevOps. Половина з усіх вакансій відкрита у Києві, ще 27% у Львові та 21% у Харкові.
Через дефіцит кваліфікованих кадрів IT-галузь лише у жовтні недоотримала приблизно 12 мільйонів доларів експортних надходжень в українську економіку,
– підкреслили у дослідженні GlobalLogic.
Крім цього, впродовж останніх 5 років кількість вакансій для технічних фахівців в Україні зростає швидше, ніж кількість самих інженерів. На дефіцит кадрів має вплив, зокрема, потреба системного навчання і непростий процес пошуку
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