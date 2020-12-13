Попит на ринку ІТ-спеціалістів в Україні у липні – вересні 2020 року збільшився на 50% порівняно з попереднім кварталом. Такі висновки опублікувала компанія GlobalLogic.

За словами віцепрезидента компанії Андрія Яворського, ІТ-ринок України швидко відновлюється, йому не вистачає кваліфікованих кадрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Варте уваги Робота в IT: головні проблеми на українському ринку

Лише у GlobalLogic в Україні за 2 місяці працевлаштувалася рекордна кількість людей – 460. Крім цього, 57% усіх відкритих вакансій у групі компаній в 14 країнах припадає на Україну.

Загалом зараз відкрито понад 750 позицій, і ми маємо намір зростати щонайменше на 300 інженерів за місяць, – наголосив Яворський.

За квітень – жовтень 2020 року компанія змогла закрити 1068 позицій. Понад чверть із них – у напрямі QA Automation & Manual. Ще більше ніж 11% – у JavaScript.

Які тенденції на ІТ-ринку в Україні

Згідно з дослідженням GlobalLogic, ІТ-компанії в Україні найчастіше шукають Middle та Senior спеціалістів – їхній досвідом у сфері має сягати від 2 і 5 років відповідно.

Попит на фахівців-початківців, у яких менше ніж рік досвіду, сягає всього лише 17%. Натомість на Middle та Senior фахівців – 37% та 33% відповідно.

Основні напрями – Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C/C++ та DevOps. Половина з усіх вакансій відкрита у Києві, ще 27% у Львові та 21% у Харкові.

Через дефіцит кваліфікованих кадрів IT-галузь лише у жовтні недоотримала приблизно 12 мільйонів доларів експортних надходжень в українську економіку,

– підкреслили у дослідженні GlobalLogic.

Крім цього, впродовж останніх 5 років кількість вакансій для технічних фахівців в Україні зростає швидше, ніж кількість самих інженерів. На дефіцит кадрів має вплив, зокрема, потреба системного навчання і непростий процес пошуку

Цікаво! GlobalLogic входить до трійки найбільших ІТ-компаній України. Аби закрити одну вакансію, у компанії в середньому мають розглянути щонайменше 9 кандидатів.