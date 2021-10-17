Сочетание стиля и комфорта: чем уникален новейшей кемпер Streifenwagen

Немецкий дизайнер Нильс Хольгер Мурман спроектировал уникальный кемпер Streifenwagen. Фургон отличается высокой технологичностью, современностью и изысканностью.

Транспортное средство разработано на базе Volkswagen T6.1. в партнерстве с производителем Custom-Bus Camping Vans.

Интересно Роскошный дом на колесах LT540 Nordic: чем уникален

Яркие высокотехнологичные поверхности сочетаются с деревом ясеня и предоставляют кемперу морской колорит и свежее ощущение пространства. Мягкая обивочная ткань придает изысканности фургону, а также – отличается высоким качеством и очень красивыми досмотровыми свойствами,

– отмечают в компании Custom-Bus Camping Vans.

Что есть в фургоне

диван, который превращается в двуспальную кровать;

дополнительная спальная зона для двух человек;

компактная современная кухня с дизельной плитой и компрессорным холодильником с морозильной камерой объемом 75 литров;

резервуар для пресной воды объемом 105 литров с опцией горячей воды;

съемный двойной стол с дополнительным приспособлением;

боковые отсеки с подсветкой для хранения вещей;

душ на открытом воздухе;

лампы с сенсорными датчиками.

Солнечная система мощностью 200 ватт питает аккумуляторную батарею емкостью 270 ампер-часов.

"Дом на колесах" Streifenwagen / Фото Designers Digest

Цена

Каждый Streifenwagen изготавливается по индивидуальному заказу для каждого покупателя. Начальная стоимость стильного кемпера Streifenwagen составляет 111 160 долларов.