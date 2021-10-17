Сочетание стиля и комфорта: чем уникален новейшей кемпер Streifenwagen
Источник:New Atlas
Немецкий дизайнер Нильс Хольгер Мурман спроектировал уникальный кемпер Streifenwagen. Фургон отличается высокой технологичностью, современностью и изысканностью.
Транспортное средство разработано на базе Volkswagen T6.1. в партнерстве с производителем Custom-Bus Camping Vans.
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Яркие высокотехнологичные поверхности сочетаются с деревом ясеня и предоставляют кемперу морской колорит и свежее ощущение пространства. Мягкая обивочная ткань придает изысканности фургону, а также – отличается высоким качеством и очень красивыми досмотровыми свойствами,
– отмечают в компании Custom-Bus Camping Vans.
Что есть в фургоне
- диван, который превращается в двуспальную кровать;
- дополнительная спальная зона для двух человек;
- компактная современная кухня с дизельной плитой и компрессорным холодильником с морозильной камерой объемом 75 литров;
- резервуар для пресной воды объемом 105 литров с опцией горячей воды;
- съемный двойной стол с дополнительным приспособлением;
- боковые отсеки с подсветкой для хранения вещей;
- душ на открытом воздухе;
- лампы с сенсорными датчиками.
"Дом на колесах" Streifenwagen / Фото Designers Digest
Цена
Каждый Streifenwagen изготавливается по индивидуальному заказу для каждого покупателя. Начальная стоимость стильного кемпера Streifenwagen составляет 111 160 долларов.