Люди взаимодействуют с алгоритмами искусственного интеллекта ежедневно, часто даже не обращая на это внимание. Например, "примеряя" очередную маску в соцсети или запуская программу-переводчик. Конечно, они облегчают нам жизнь. Но будет ли так всегда?

Рекомендации относительно покупок, которые появляются в интернете, также основанные на алгоритмах ИИ. Они используют историю браузера, чтобы лучше понимать ваши предпочтения.

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В то же время в научной фантастике искусственный интеллект часто описывают как сверхумный и такой, который может уничтожить человечество. Многие верят, что такой сценарий когда-то может стать реальностью.

Интересно! Свои опасения относительно того, как искусственный интеллект в будущем может угрожать человечеству, высказывал, в частности известный физик-теоретик Стивен Хокинг.

Журналисты издания Science alert пообщались с 11 экспертами, чтобы понять, грозит ли ИИ существованию человечества. 82% респондентов уверенно заявили, что нет.

"Слабый" искусственный интеллект

Искусственный интеллект, который существует сейчас, называют "слабым". Именно его используют, например, для распознавания лиц. Эти системы могут учиться и выполнять только конкретные задачи.

Да, они часто на самом деле выполняют эти задачи лучше людей. Например, Deep Blue был первым ИИ, который победил чемпиона мира по шахматам в 1997 году.

В то же время они не могут применять свое обучение ни к чему, кроме очень конкретной задачи. Ведь все, что может Deep Blue, это играть только в шахматы.

"Сильный" искусственный интеллект

Другой тип искусственного интеллекта, AGI, описывают как имитирующий человеческий интеллект. Он сможет обладать способностью думать. Однако пока о его создании еще не говорится.

AGI сможет учиться на опыте и данных, а не на том, что ему прямо говорят. Это означает, что, столкнувшись с новой ситуацией, которую он раньше не видел, мы не сможем полностью предсказать реакцию.

Некоторые люди считают, что AGI – неизбежен, и последствия мы ощутим в ближайшие несколько лет. Однако Мэтью О'Брайен, инженер-робототехник из Технологического института Джорджии, не согласен с этим.

Угрозы, которые уже существуют

Многие эксперты согласились, что ИИ может быть угрозой в чужих руках. Подробнее это прокомментировал доктор Джордж Монтанез, эксперт из колледжа Харви Мадд.

Работы и системы искусственного интеллекта не должны быть умными, чтобы быть опасными,

– подчеркнул он.

"Они просто должны быть эффективными инструментами в руках людей, которые хотят навредить другим. Это угроза, которая существует сегодня", – пояснил специалист.