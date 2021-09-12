Скоростная "Ракета" осуществила первый рейс по Днепру

В Украине стартовал пилотный проект по восстановлению движения речного пассажирского транспорта на Днепре. Так, теплоход "Ракета" вышел на маршрут "Киев – Канев – Киев".

Другие поездки запланированы на 18 и 19 сентября. Следующий шаг – запуск маршрутов из Киева в Чернобыль, Переяслав-Хмельницкий и Трахтемиров.

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Цель пилота – изучение спроса и возможности восстановления регулярных туристических маршрутов. Кроме того, предполагается возможностью софинансирования таких программ со стороны государства.

Учитывая то, что Украина чрезвычайно богата на живописные реки, такого рода путешествия стоит развивать и масштабировать. Однако миссия заключается не только в привнесении новизны, но и в возрождении лучших традиций прошлого.

Река должна стать удобной и безопасной как для пассажирских, так и грузовых перевозок. Комплексный запуск пассажирских перевозок рекой должен включить обновление речных вокзалов и причалов, производство судов в Украине,

– считает Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

В свою очередь, председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко подчеркнул, что такие теплоходы должны ходить из Киева не только в Канев, но и в Черкассы, Чигирин. "Для меня важно развивать туристический потенциал Черкащины. А нам есть что показать и чем удивить", – подытожил он.