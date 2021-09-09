Швейцарско-украинская Blocksport.io привлекла инвестиции на запуск NFT-платформы: сумма

Швейцарско-украинская компания Blocksport.io, которая предлагает sportstech решение, привлекла 900 000 долларов инвестиций. Средства пойдут на развитие продукта, масштабирование на глобальных рынках, усиление команды разработчиков и запуск NFT-платформы.

Известно, что 500 000 долларов компания получила от Panda Capital, еще 400 000 – привлекла через токенсейл.

Примечательно Украинский стартап Weld Money привлек инвестиции: чем занимается

О компании

Blocksport.io – sportstech-агентство, специализирующееся на видеоиграх, киберспорте и спорте. Разработчики предлагают клиентам так называемый App-as-a-Service – блиндированное мобильное приложение для спортивных команд, стримеров, инфлюенсеров, федераций и лиг. Решение позволяет монетизировать активность фанатов с помощью геймификации.

Основатели проекта – украинец Владимир Люлька и немец Семих Качан. Главный офис Blocksport.io расположен в Швейцарии, а основной R&D-центр – в Украине. Команда насчитывает 15 человек. На счету компании такие программы:

инкубатор CV Labs в Швейцарии;

акселератор HYPE Sports Innovation (Лондон, Тель-Авив)

швейцарский Acceleradar by Sportradar;

Aves Lair в Нью-Йорке.

Команда разработчиков Blocksport.io / Фото Владимира Люльки

Среди пользователей Blocksport.io – более 30 команд и клубов, в частности: Virtus.Pro, футбольный клуб "Динамо Киев" и другие. Сегодня компания является лидером на рынке mobile fan apps for Esports с долей около 7%.

"Мы очень рады, что Blocksport стал нашим партнером. Их приложение просто потрясающее. Нашим фанатам это нравится, и это отличный способ интегрировать других наших партнеров", – отметил руководитель чешской киберспортивной организации Sinners Esports Макс Эйлер.