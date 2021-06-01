Швейцария увеличивает финансовую помощь Украине на цифровизацию

Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали соглашение о расширении финансовой помощи Украине, что направят на цифровизацию. Договоренность достигнута в рамках Программы "Электронное правительство для подотчетности власти и участия общества" (EGAP), что внедряется Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge.

Заметим, в последнее время Украина продемонстрировала многочисленные достижения в цифровизации. Более того, украинцы разработали и внедрили сервисы, подобных которым нет во всем мире.

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Команда Минцифры уже заложила фундамент цифрового государства. Мы его строим, чтобы украинцы могли жить в новой, комфортной и справедливой стране. В сотрудничестве с Программой EGAP мы создаем удобные онлайн-сервисы, которые упрощают жизнь украинцев. Благодарны за поддержку нашим партнерам. Цифровая революция продолжается, –

заявил вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сумма соглашения

Проект предусматривает финансирование на сумму 6 313 640 швейцарских франков, а это около 193,7 миллиона гривен. Средства пойдут на развитие электронных услуг, касающихся:

соцзащиты;

пенсионного обеспечения;

внедрение новых сервисов электронной демократии;

повышения цифровой грамотности украинцев.

"Опыт Украины является инновационным и полезным для других стран, ведь несколько новых цифровых сервисов по своему удобству и скорости даже не имеют подобных аналогов в мире. Планируем и в дальнейшем поддерживать Украину в ее усилиях по цифровой трансформации, чтобы различные категории украинцев (в частности, уязвимые группы) имели равный доступ к государственным сервисам и инструментам электронной демократии ", – отметила Генеральная директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) Патриция Датчане.

Соглашение является продолжением меморандума о сотрудничестве Швейцарского агентства развития и сотрудничества и Минцифры, которое было подписано в сентябре 2019 года. Результатом партнерства являются многочисленные сервисы и услуги, в частности: еМалятко, изменение места регистрации и уплата налогов онлайн, автоматическая регистрация СПД, Дия.Цифровое образование и тому подобное.