Шедевры Микеланджело в Италии очистили с помощью бактерий

Итальянская группа реставраторов и ученых очистили капеллу Медичи во Флоренции от пятен, от которых не могли избавиться более 4 века. Чтобы вернуть произведениям Микеланджело их древнее великолепие, они использовали бактерии разных штаммов.

Эти микроорганизмы обычно используют для разложения разлитой нефти или для снижения токсичности тяжелых металлов. Некоторые из них также способны поглощать фосфаты, белки, клей, масла, силикаты и другие соединения.

Читайте также Ученые создали бетон из мусорного стекла, который можно использовать в 3D-строительстве

О капелле Медичи

Для проектирования и строительства капеллы при флорентийской церкви Сан-Лоренцо Папа Римский Лев Х Медичи нанял великого скульптора Микеланджело .

. Возведение мемориальной часовни продолжалось более 15 лет – с 1519 по 1935 годы.

И хотя Микеланджело не был доволен конечным результатом, ибо считал, что она не соответствует его замыслу, капеллу Медичи считают одним из его величайших шедевров.



Часовня Медичи во Флоренции / Фото getty images

Пятна в капелле

Уже через полвека после возведения появились упоминания о том, что внешний вид часовни начал портиться: стены стали тусклыми, а скульптуры и саркофаги покрылись пятнами. Реставраторы считают, что это произошло из-за останков герцога флорентийского Алессандро Медичи, которого похоронили в часовне. Вероятно, его тело не было должным образом обработано.



Могила Медичи / Фото Wikimedia Commons

Во время реставрации в 1988 году от пятен пытались избавиться, однако особо стойкие так и остались.

В 2016 году реставраторы посетили конференцию биологов Итальянского национального агентства новых технологий. Ученые продемонстрировали, как бактерии удалили остатки смолы с фресок художника Аннибале Карраччи в римском Палаццо Фарнезе.

Очистка капеллы

Миссию по очистке капеллы Медичи начали в строгой секретности еще в ноябре 2019 года. Однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось приостановить до октября прошлого года.

Сначала Национальный исследовательский совет Италии обследовал часовню при помощи инфракрасного излучения и обнаружил на скульптурах и гробницах минералы кальцит, силикат, а также органические элементы.



Группа, которая занималась очисткой капеллы / Фото The New York Times