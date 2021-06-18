100-летние традиции и новые подходы: украинские виноделы поделились секретами – видео

Таврия – один из крупнейших винодельческих регионов Украины. Производство вина активно развивалось там с XIX века: в материковой части региона и на Крымском полуострове.

Вследствие оккупации Крыма Россией в 2014 году Украина потеряла сотни тысяч гектаров виноградников и ряд известных винодельческих предприятий.

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Но на материке винодельческие традиции до сих пор сохраняют и продолжают. Как пишет Ukraїner, неподалеку Херсона уже более 120 лет существует единственное в Украине историческое шато князя Трубецкого.

Кроме него, в регионе действуют еще 3 частных винодельческих предприятия: "Дом марочных коньяков "Таврия" в Каховке, винодельня в Белозерке и "Курень" в Степановке.

"Курень" в Степановке

Поэтому потенциально виноградарство Таврии в состоянии обеспечить и внутреннего потребителя, и еще оставить на экспорт.

Осенью 2011 года "Курень" первым в Украине среди частных виноделен получил лицензию на производство вина. В шато выращивают местные сорта винограда, собирают его вручную, акцентируется на мускатных и ликерных винах, которые требуют много солнца для накопления высокого содержания сахара.



Владелец "Куреня" Николай Халупенко / Фото Ukraїner, Катя Акварельная

Описывая свое хозяйство и подходы к выращиванию винограда, владелец "Куреня" Николай Халупенко отметил, что они работают "без химии" и делают акцент на натуральности и экологичности выращенной продукции, отвечающей современным трендам. Он уверен, что будущее – за семейными винодельнями.

Наш микроклимат и Крым – почти одинаков. Набор температур тоже – что в Крыму, что у нас. Ну и вина у нас почти идентичны. К сожалению, Крым сейчас оккупирован, поэтому мы вышли с винами крымскими на рынок Украины,

– пояснил Халупенко.

Шато князя Трубецкого

Другая известная таврическая винодельня – шато князя Трубецкого, в селе Веселом. Ее совладелец Алексей Дьяков рассказал, что виноделие на этой территории активно развивалось с конца XIX века.

Что известно об истории шато князя Трубецкого? Первые виноградники были заложены в имении Трубецкого в Казацком в 1896 году. В 1917 году имения в Веселом и Казацкому присвоила советская власть.



Поэтому винодельческое хозяйство впоследствии получило название "винсовхоза имени Ленина" (там изготавливали известные советские вина "Бархат Украины", "Жемчужина степи", "Надднепрянское").

После длительного обновления, предприятие заработало в 2009 году. Новые владельцы стремились реализовать проект винодельни европейского уровня для производства сухих вин по классическим французским технологиям. Важной составляющей для развития украинского виноградарства и виноделия Дьяков называет изменение мировоззрения в отношении отечественного продукта.



Шато князя Трубецкого / Фото Ukraїner, Иринка Громоцкая

Он обратил внимание на то, что во всех винодельческих странах – Франции, Италии, Испании – население очень патриотично относится к своим вин. А вот в Украине такого, к сожалению, нет.

В Украине почему-то такая странная ситуация, наши сомелье часто продают итальянские вина, а не украинские. Не предоставляют прежде всего наши вина, даже качественные,

– отметил Дьяков.

"А в Италии ты зайдешь в ресторан, и первые все позиции будут итальянские, и где-то в конце может пару французских. Поэтому надо, чтобы как-то еще ментально эти процессы прошли, мировоззрение в этой части изменился", – подчеркнул совладелец шато.

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