Компания Boston Consulting Group провела глобальное исследование совместно с рекрутинговым агентством The Network на предмет наиболее привлекательных городов и стран для иностранных сотрудников. Так, рейтинг топовых городов возглавил Лондон, а стран – Канада.

В независимом опросе Decoding Global Talent, Onsite and Virtual приняли участие около 209 000 жителей 190 стран.

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Согласно исследованию, самыми привлекательными странами для переезда по работе стали:

Канада США Австралия Германия Великобритания Япония Швейцария Сингапур Франция Новая Зеландия

Отмечается, что Канада и Австралия гораздо лучше справились с реагированием на пандемию, нежели США. Более того, эти страны славятся своей открытой культурой и мощными социальными системами.

Помимо того, что Канада является номером один в целом, Канада также является лучшим выбором для тех, кто имеет степень магистра или доктора, для тех, кто имеет цифровое образование или опыт, а также для тех, кто моложе 30 лет. Это характеристики, которые ценят компании и страны,

– говорится в отчете.

Авторы исследования утверждают, что Япония, Сингапур и Новая Зеландия вошли в список наиболее благоприятных стран для делового переезда в связи с тем, что они эффективнее противодействовали распространению COVID-19.

Cамые привлекательные города для иностранных специалистов:

Лондон (Великобритания) Амстердам (Нидерланды) Дубай (ОАЭ) Берлин (Германия) Абу-Даби (ОАЭ) Токио, (Япония) Сингапур Нью-Йорк (США) Барселона (Испания) Сидней (Австралия)

Эксперты подчеркивают, что с 2014 по 2020 год количество людей, желавших переехать работать за границу снизилось с 63% до 50% соответственно. Не последнюю роль в такой тенденции отыграла всемирная пандемия коронавируса и массовый переход на удаленную работу.

"Виртуальная мобильность"

В современных реалиях, вызванных пандемией COVID-19, появилась новая модель, касающаяся удаленной международной работы. Так, 57% респондентов заявили, что они готовы работать удаленно на работодателя, который не имеет физического присутствия в их родной стране, что намного превышает долю тех, кто открыт к физическому переезду.

Общая открытость для виртуальной работы может представлять особый интерес для работодателей, особенно для тех, которые изо всех сил пытаются заполнить рабочие места в ИТ и цифровых областях,

– убеждены аналитики.

Исследователи отмечают, что удаленная международная занятость действительно создает проблемы для компаний, такие как культурная интеграция и управление заработной платой в регионах с разной стоимостью жизни. Но эти препятствия можно преодолеть, что уже демонстрируют некоторые компании.