Аналитики назвали самые привлекательные страны и города для делового переезда: рейтинг
Компания Boston Consulting Group провела глобальное исследование совместно с рекрутинговым агентством The Network на предмет наиболее привлекательных городов и стран для иностранных сотрудников. Так, рейтинг топовых городов возглавил Лондон, а стран – Канада.
Источник:BCG
В независимом опросе Decoding Global Talent, Onsite and Virtual приняли участие около 209 000 жителей 190 стран.
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Согласно исследованию, самыми привлекательными странами для переезда по работе стали:
- Канада
- США
- Австралия
- Германия
- Великобритания
- Япония
- Швейцария
- Сингапур
- Франция
- Новая Зеландия
Отмечается, что Канада и Австралия гораздо лучше справились с реагированием на пандемию, нежели США. Более того, эти страны славятся своей открытой культурой и мощными социальными системами.
Помимо того, что Канада является номером один в целом, Канада также является лучшим выбором для тех, кто имеет степень магистра или доктора, для тех, кто имеет цифровое образование или опыт, а также для тех, кто моложе 30 лет. Это характеристики, которые ценят компании и страны,
– говорится в отчете.
Cамые привлекательные города для иностранных специалистов:
- Лондон (Великобритания)
- Амстердам (Нидерланды)
- Дубай (ОАЭ)
- Берлин (Германия)
- Абу-Даби (ОАЭ)
- Токио, (Япония)
- Сингапур
- Нью-Йорк (США)
- Барселона (Испания)
- Сидней (Австралия)
"Виртуальная мобильность"
В современных реалиях, вызванных пандемией COVID-19, появилась новая модель, касающаяся удаленной международной работы. Так, 57% респондентов заявили, что они готовы работать удаленно на работодателя, который не имеет физического присутствия в их родной стране, что намного превышает долю тех, кто открыт к физическому переезду.
Общая открытость для виртуальной работы может представлять особый интерес для работодателей, особенно для тех, которые изо всех сил пытаются заполнить рабочие места в ИТ и цифровых областях,
– убеждены аналитики.
Исследователи отмечают, что удаленная международная занятость действительно создает проблемы для компаний, такие как культурная интеграция и управление заработной платой в регионах с разной стоимостью жизни. Но эти препятствия можно преодолеть, что уже демонстрируют некоторые компании.
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