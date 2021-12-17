Проект разработала компания Barcode Architects. Ожидается, что сооружение будет завершено в 2022 году.

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О проекте

Башня расположена рядом с другим высотным зданием Muse (также проект Barcode Architects), а также недалеко от Markthal MVRDV.

Бесспорно, эффект сужения основания не столь впечатляющий, как у некоторых известных "перевернутых башен". Однако все-таки это захватывает: башня сужается от самой широкой до самой узкой точки – 32 метров до 22 метров соответственно.

Тонкая форма здания обеспечивает оптимальный обзор и дневной свет для окружающих зданий. Между пятым и восьмым этажами объем направлен вниз, элегантно уравновешивая башню "на подставке". Вертикальная ориентация фасада подчеркивает утонченность дизайна, а красно-коричневые травертиновые панели придают башне теплого и мощного вида одновременно.

Мы хотим создать трехмерную часть города, где люди живут здоровой жизнью, соседи знают друг друга и царит приятная атмосфера на первом этаже,

– говорит о проекте партнер компании Barcode Architects Каро ван де Венне.

Несколько фактов о башне