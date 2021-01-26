Rolls-Royce будет производить роскошные электрокары: что об этом известно
Британская компания Rolls-Royce готовится производить электромобили. Модель нового роскошного авто может получить название Silent Shadow.
Источник: Autocar
Пока неизвестно, как именно будут выглядеть электрокары от Rolls-Royce и когда официально появятся на рынке. Ведь проект пока – на начальном этапе.
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Заметим, что в научно-исследовательском центре BMW в Мюнхене уже провели испытания прототипа электрокара Rolls-Royce. Его построили на базе Phantom.
По предварительной информации, Rolls-Royce работает над 2 версиями электрокара – с передним и полным приводом. Емкость батарей нового электрокара может достигать 100 киловатт-часов.
Интересные факты о Rolls-Royce
- Автомобили Rolls-Royce до сих пор собирают вручную. Каждая машина должна пройти на площадке для испытаний около 2 тысяч километров.
- Далее авто разбирают, проверяют, затем красят и покрывают краской. Окончательно собирают его в соответствии с пожеланиями заказчика.
- Один из рекламных слоганов Rolls-Royce – "самый дорогой и самый неэкономичный автомобиль в мире".
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