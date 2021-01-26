Британская компания Rolls-Royce готовится производить электромобили. Модель нового роскошного авто может получить название Silent Shadow.

Источник: Autocar

Пока неизвестно, как именно будут выглядеть электрокары от Rolls-Royce и когда официально появятся на рынке. Ведь проект пока – на начальном этапе.

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Заметим, что в научно-исследовательском центре BMW в Мюнхене уже провели испытания прототипа электрокара Rolls-Royce. Его построили на базе Phantom.

Справка. Люксовый электрокар в Rolls-Royce производить на собственной платформе. В то же время немало компонентов намерены позаимствовать у электрического седана BMW i7 и кроссовера iX.

По предварительной информации, Rolls-Royce работает над 2 версиями электрокара – с передним и полным приводом. Емкость батарей нового электрокара может достигать 100 киловатт-часов.

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