Rolls-Royce виготовлятиме розкішні електрокари: що про це відомо
Британська компанія Rolls-Royce готується виготовляти електромобілі. Модель нового розкішного авто може отримати назву Silent Shadow.
Джерело: Autocar
Наразі невідомо, як саме виглядатимуть електрокари від Rolls-Royce та коли офіційно з'являться на ринку. Адже проєкт наразі – лише на початковому етапі.
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Зауважимо, що у науково-дослідному центрі BMW у Мюнхені вже провели випробування прототипу електрокара Rolls-Royce. Його побудували на базі Phantom.
За попередньою інформацією, Rolls-Royce працює над 2 версіями електрокара – з переднім та повним приводом. Ємність батарей нового електрокару може сягати 100 кіловат-годин.
Цікаві факти про Rolls-Royce
- Автомобілі Rolls-Royce досі збирають вручну. Кожна машина повинна пройти на майданчику для випробувань близько 2 тисяч кілометрів.
- Далі авто розбирають, перевіряють, потім фарбують та покривають фарбою. Остаточно збирають його відповідно до побажань замовника.
- Один з рекламних слоганів Rolls-Royce – "Найдорожчий та найнеекономічніший автомобіль у світі".
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