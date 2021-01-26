"Роботы-медузы"будут помогать археологам изучать затонувшие корабли
Британские исследователи разработали робота для сканирования морского дна. Он будет полезен, в частности, во время исследований давно затонувших кораблей.
Источник: Express
Это – проект ученых из университетов Саутгемптона и Эдинбурга. Устройство разработали на основе "самого эффективного пловца" природы, медузы Aurelia aurita.
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Что известно о разработке
Эти животные могут быстро и эффективно плавать в океане, особенно на большие расстояния. Подводный робот, как и медуза, использует резонанс для движения.
Ученые Саутгемптонского университета имитировали технику медузы. Они создали резиновую мембрану, которая охватывает 8 гибких ребер, напечатанных на 3D-принтере.
Вместе они формируют подвижной колокол. Крошечный поршень в голове робота бьет в колокол, заставляя резиновую мембрану вибрировать. Это соответственно создает толчок.
Подробности об изобретении британских ученых: смотрите видео
Последние испытания свидетельствуют о том, что такой способ плавания для робота в 50 раз эффективнее, чем в небольших подводных аппаратах с пропеллерами.
Что говорят разработчики
"Очарование такими организмами как медузы и кальмары растет. У них нет поддерживающей скелетной структуры, но это не мешает им прекрасно плавать", – отметил Франческо Джорджо-Серче из Эдинбургского университета.
Я был действительно удивлен результатами. Да, я был уверен, что дизайн сработает. Но эффективность робота была намного больше, чем я ожидал,
– добавил его коллега Тьерри Бужард.
Захватывающих возможностей для проведения исследований с помощью мягких подводных роботизированных технологий есть немало, отметил еще один из разработчиков Габриэль Уэймут.
Как выглядит "робот-медуза" / Скриншот с видео
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