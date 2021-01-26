Британские исследователи разработали робота для сканирования морского дна. Он будет полезен, в частности, во время исследований давно затонувших кораблей.

Источник: Express

Это – проект ученых из университетов Саутгемптона и Эдинбурга. Устройство разработали на основе "самого эффективного пловца" природы, медузы Aurelia aurita.

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Что известно о разработке

Эти животные могут быстро и эффективно плавать в океане, особенно на большие расстояния. Подводный робот, как и медуза, использует резонанс для движения.

Справка. Резонансом называются сильные вибрации, возникающие при применении силы с идеальным давлением. Для этого не нужно много энергии.

Ученые Саутгемптонского университета имитировали технику медузы. Они создали резиновую мембрану, которая охватывает 8 гибких ребер, напечатанных на 3D-принтере.

Вместе они формируют подвижной колокол. Крошечный поршень в голове робота бьет в колокол, заставляя резиновую мембрану вибрировать. Это соответственно создает толчок.

Подробности об изобретении британских ученых: смотрите видео​

Последние испытания свидетельствуют о том, что такой способ плавания для робота в 50 раз эффективнее, чем в небольших подводных аппаратах с пропеллерами.

Что говорят разработчики

"Очарование такими организмами как медузы и кальмары растет. У них нет поддерживающей скелетной структуры, но это не мешает им прекрасно плавать", – отметил Франческо Джорджо-Серче из Эдинбургского университета.

Я был действительно удивлен результатами. Да, я был уверен, что дизайн сработает. Но эффективность робота была намного больше, чем я ожидал,

– добавил его коллега Тьерри Бужард.

Захватывающих возможностей для проведения исследований с помощью мягких подводных роботизированных технологий есть немало, отметил еще один из разработчиков Габриэль Уэймут.



Как выглядит "робот-медуза" / Скриншот с видео