В Норвегии разработали подводного "робота-змею": что умеет
Норвежская компания Eelume Subsea Intervention представила многофункционального робота в форме змеи. Он предназначен для автономной инспекции трубопроводов под водой.
Источник: CNN
Уникальное устройство может работать автономно под водой на глубине до 500 метров длительное время, а именно – 6 месяцев.
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Длина работа Eelume составляет 6 метров. Он оснащен высококачественными камерами и сенсорами. Кроме того, робот-змея способен проходить до 20 километров на одном заряде.
Подводный робот-змея Eelume / Фото Eelume
Почему это важно
Сейчас подводные трубопроводы содержат благодаря беспилотным аппаратам, которые перевозят с берега к месту выполнения технических работ. Аренда судна, с помощью которого транспортируют устройство, может стоить до 100 000 долларов в сутки.
Благодаря Eelume компании будут экономить средства, ведь робот может получать задания от диспетчера с берега и работать автономно в воде. Более того, он передает данные, фото и видео в режиме реального времени.
Разработчики подчеркивают, что необходимо дать роботу возможность стать подводным жителем, который проживает в док-станции.
Его можно в любой момент мобилизовать для проведения инспекций и вмешательства, тем самым уменьшая потребность в дорогих надводных судах,
– отмечает автор разработки, руководитель отдела технологий Eelume Subsea Intervention Пол Лилебек.
Компания Eelume планирует запустить первых "змеиных" роботов уже в следующем году. Ожидается, что к 2027 году будет насчитываться до 50 устройств во всем мире.
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