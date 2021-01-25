Норвежская компания Eelume Subsea Intervention представила многофункционального робота в форме змеи. Он предназначен для автономной инспекции трубопроводов под водой.

Источник: CNN

Уникальное устройство может работать автономно под водой на глубине до 500 метров длительное время, а именно – 6 месяцев.

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Длина работа Eelume составляет 6 метров. Он оснащен высококачественными камерами и сенсорами. Кроме того, робот-змея способен проходить до 20 километров на одном заряде.

Подводный робот-змея Eelume / Фото Eelume

Почему это важно

Сейчас подводные трубопроводы содержат благодаря беспилотным аппаратам, которые перевозят с берега к месту выполнения технических работ. Аренда судна, с помощью которого транспортируют устройство, может стоить до 100 000 долларов в сутки.

Важно! Судна, которые сжигают дизель, выбрасывают много CO2. Зато Eelume почти ничего не излучает и является безопасным для океана.

Благодаря Eelume компании будут экономить средства, ведь робот может получать задания от диспетчера с берега и работать автономно в воде. Более того, он передает данные, фото и видео в режиме реального времени.

Разработчики подчеркивают, что необходимо дать роботу возможность стать подводным жителем, который проживает в док-станции.

Его можно в любой момент мобилизовать для проведения инспекций и вмешательства, тем самым уменьшая потребность в дорогих надводных судах,

– отмечает автор разработки, руководитель отдела технологий Eelume Subsea Intervention Пол Лилебек.

Компания Eelume планирует запустить первых "змеиных" роботов уже в следующем году. Ожидается, что к 2027 году будет насчитываться до 50 устройств во всем мире.