Робот-художница Ai-Da открыла первую коммерческую выставку
В Великобритании робот-художница Ai-Da открыла первую коммерческую выставку. Таким образом организаторы хотят спровоцировать дискуссии о будущем искусственного интеллекта и робототехники.
Выставку "Мечтают ли роботы об электрических пчёлах" можно бесплатно посмотреть до 10 октября 2020 года, сообщает издание CLOT.
Примечательно Искусственный интеллект написал колонку в The Guardian: о чем она
Почему именно такое название
Что известно о роботе-художнице?Ai-Da – первый в мире человекоподобный робот-художница, которая имеет собственную выставку полотен. Она умеет ходить, отвечать на вопросы, при этом – использует реалистичную мимику.
Робот может самостоятельно держать карандаш или кисть. Искусственный интеллект, названный в честь женщины-математика Ады Лавлейс, рисует портреты и концептуальные картины в жанре абстракционизма.
"Мы делаем это не для рекламы роботов. Мы здесь, чтобы пообщаться относительно будущих технологий. Они могут очень помочь, но одновременно поставить нас под угрозу", – прокомментировал Меллер. И добавил, что в восторге от того, что Ai-Da может поставить под сомнение некоторые стереотипы.