Выставку "Мечтают ли роботы об электрических пчёлах" можно бесплатно посмотреть до 10 октября 2020 года, сообщает издание CLOT.

Примечательно Искусственный интеллект написал колонку в The Guardian: о чем она

В названии выставки организаторы ссылаются на научно-фантастический роман Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах", написанный в 1968 году. Его события разворачиваются в постапокалиптическом Сан-Франциско.

По сюжету произведения, жизнь на Земле была в значительной степени разрушена термоядерной мировой войной. Одной из центральных осей романа является исследование того, что является настоящим, а что фальшивым, можно ли отличить роботов и людей.

Как Ai-Da создает картины

Организатор выставки Эйдан Меллер заверил, что Ai-Da может создавать портреты людей, которые стоят перед ней. С помощью 2 камер в глазах, компьютерные системы считывают данные и обрабатывают с помощью специального алгоритма искусственного интеллекта.

В результате робот-художница воспроизводит не фотореалистичный рисунок, а делает уникальную работу основанную на кубизме и штриховых линиях, отметил автор проекта.