У Великій Британії робот-художниця Ai-Da відкрила першу комерційну виставку. У такий спосіб організатори хочуть спровокувати дискусії щодо майбутнього штучного інтелекту та робототехніки.

Виставку "Чи мріють роботи про електричних бджіл" можна безкоштовно переглянути до 10 жовтня 2020 року, повідомляє видання CLOT.

Варте уваги Штучний інтелект написав колонку у The Guardian: про що вона

Чому саме така назва

У назві виставки організатори посилаються на науково-фантастичний роман Філіпа Діка "Чи мріють андроїди про електричних овець", написаний у 1968 році. Його події розгортаються в постапокаліптичному Сан-Франциско. За його сюжетом, життя на Землі було значною мірою зруйноване термоядерною світовою війною. Однією з центральних осей роману є дослідження того, що є справжнім, а що фальшивим, чи можна відрізнити роботів талюдей. Як Ai-Da створює картини Організатор виставки Ейдан Меллер запевнив, що Ai-Da може створювати портрети людей, які стоять перед нею. За допомогою 2 камер в очах, комп'ютерні системи зчитують дані та обробляють за допомогою спеціального алгоритму штучного інтелекту.

В результаті, робот-художниця відтворює не фотореалістичний малюнок, а робить унікальну роботу засновану на кубізмі та штрихових лініях, наголосив автор проєкту.

Що відомо про робота-художницю? Ai-Da – перший в світі людиноподібний робот-художниця, яка організовує власну виставку полотен. Вона вміє ходити, відповідати на питання, при цьому – використовує реалістичну міміку.



Робот може самостійно тримати олівець чи пензель. Штучний інтелект, названий на честь жінки-математика Ади Лавлейс, малює портрети та концептуальні картини в жанрі абстракціонізму.



"Ми робимо це не для реклами роботів. Ми тут, аби поспілкуватися щодо майбутніх технологій. Вони можуть дуже допомогти, але водночас поставити нас під загрозу", – прокоментував Меллер. Й додав, що у захваті від того, що Ai-Da може поставити під сумнів деякі стереотипи.