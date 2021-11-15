Спасателям Луганской области передали современные пожарные автомобили

Спасатели, работающие в Луганской области, получили современные пожарные автомобили. Общее количество техники – 3 единицы.

Специализированные машины отправятся на оперативное дежурство в подчиненные подразделения Главного управления. Они расположены в городах Северодонецк, Старобельск и Горное – 1, 3 и 6 пожарноспасательные отряды.

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Ожидается, что новейшая техника повысит боеспособность подразделений и будет способствовать оперативному выполнению задач по назначению.

А наше первоочередное обязательство – своими знаниями и умениями обеспечить качественную работу этой техники,

– сказал начальник Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области Михаил Пшик.

Чем особенны

В автомобилях на базе "МАЗ" с колесной формулой 4х4,2 предусмотрено: