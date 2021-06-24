Обнародовали рейтинг стартап-экосистем мира: какое место заняла Украина

Аналитическая компания StartupBlink обнародовала рейтинг стартап-экосистем мира – Global Startup Ecosystem 2021. В этом году Украина заняла 34 место в списке.

Рейтинг стран составляется на основе таких показателей, как количество и качество проектов, а также бизнес-среда стартап-экосистемы. Позиция города зависит от мощности экосистемы.

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Результаты

В мировой рейтинг из 1 000 лидеров вошли шесть украинских городов (цифра списка соответствует позиции среди городов Украины):

Киев – 48 место; Львов – 255 место; Одесса – 394 место; Харьков – 513 место; Тернополь – 787 место; Днепр – 883 место.

По словам экспертов, Украина уверенно шагает к лидерству в глобальной экосистеме стартапов, ведь главное ее преимущество – талантливые специалисты. Украинские разработчики глубоко почитаются в Европе и мире. Иностранные компании приглашают их к сотрудничеству удаленно или непосредственно в R&D-центрах.

Столица Украины

Киев, занявший первое место в рейтинге городов Украины, стабильно сохраняет позицию в рейтинге 50 лидеров. По результатам исследования, украинская столица – это центр высокопрофессиональных специалистов, которые лучше справляются с разработкой ПО и обработкой данных. К слову, в области маркетинга и продаж Киев тоже преуспел, о чем свидетельствует 19 место рейтинга.