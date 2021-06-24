Рейтинг країн складається на основі таких показників, як кількість та якість проєктів, а також бізнес-середовище стартап-екосистеми. Позиція міста залежить від потужності екосистеми.

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Результати

До світового рейтингу з 1 000 лідерів увійшли шість українських міст (цифра списку відповідає позиції серед міст України):

Київ – 48 місце; Львів – 255 місце; Одеса – 394 місце; Харків – 513 місце; Тернопіль – 787 місце; Дніпро – 883 місце.

За словами експертів, Україна впевнено крокує до лідерства у глобальній екосистемі стартапів, адже головна її перевага – талановиті фахівці. Українські розробники глибоко шануються в Європі та світі. Іноземні компанії запрошують їх до співпраці віддалено або безпосередньо в R&D-центрах.

Столиця України

Київ, що посів перше місце в рейтингу міст України, стабільно зберігає позицію у рейтингу 50 лідерів. За результатами дослідження, українська столиця – це осередок високопрофесійних фахівців, які найкраще справляються з розробкою ПЗ і обробкою даних. До слова, в галузі маркетингу та продажів Київ теж досяг успіху, про що свідчить 19 місце рейтингу.