Оценка качества жизни осуществлялась более 30 факторами в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В этом году эксперты учитывали и вызовы, возникшие перед образом жизни человека в условиях пандемии коронавируса. Так, добавились такие показатели, как нагрузка на здравоохранение, закрытие ресторанов и школ, ограничения на спортивные мероприятия, концерты, спектакли.

Не пропустите 8 украинских университетов попали в рейтинг лучших вузов мира

Рейтинг

  1. Окленд (Новая Зеландия) – 96,0.
  2. Осака (Япония) – 94,2.
  3. Аделаида (Австралия) – 94,0.
  4. Веллингтон (Новая Зеландия) – 93,7.
  5. Токио (Япония) – 93,7.
  6. Перт (Австралия) – 93,3.
  7. Цюрих (Швейцария) – 92,8.
  8. Женева (Швейцария) – 92,5.
  9. Мельбурн (Австралия) – 92,5.
  10. Брисбен (Австралия) – 92,4.