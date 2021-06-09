Оценка качества жизни осуществлялась более 30 факторами в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В этом году эксперты учитывали и вызовы, возникшие перед образом жизни человека в условиях пандемии коронавируса. Так, добавились такие показатели, как нагрузка на здравоохранение, закрытие ресторанов и школ, ограничения на спортивные мероприятия, концерты, спектакли.
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